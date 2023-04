Manchester United | l'erede di De Gea si trova in Serie A

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pedrodepaulari1 : @liberta___depre Vai pra Premier Vini! Manchester United - CitizenTheking : @KushagraPSG manchester united fired cristiano ronaldo - sportli26181512 : Manchester United, fissato il prezzo di un obiettivo dell'Inter: Anthony Martial è al suo ultimo anno di contratto… - Mr_Ecx : Djdjdjdjsjsjsjs mannnnnn just one normal day at Manchester United ???? - RisparmioG : Pasqua 2023 con la 30esima giornata di Premier League, da Manchester United-Everton a Liverpool-Arsenal -

Commenta per primo Marcel Sabitzer , 29enne centrocampista austriaco del Bayern Monaco, attualmente in prestito al, sta considerando l'idea di proseguire la propria carriera all'ombra dell'Old Trafford . Lo riporta Sky Sports UK .Commenta per primo Non solo. Secondo quanto riportato dalla stampa tedesca, anche Barcellona e Bayern Monaco stanno seguendo con attenzione Jeremie Frimpong del Bayer Leverkusen.Commenta per primo Anthony Martial è al suo ultimo anno di contratto con il. Gli infortuni hanno caratterizzato la sua esperienza in Inghilterra, specialmente questa stagione con solo sei presenze. L'idea dei Red Devils è quella di vendere il francese in ...

Marcel Sabitzer, 29enne centrocampista austriaco del Bayern Monaco, attualmente in prestito al Manchester United, sta considerando l'idea di proseguire la propria carriera all'ombra dell'Old Trafford.Nella lista di soggetti interessati alla proprietà dell’Inter torna il nome di Investcorp. Il fondo del Bahrein gestisce investimenti per 50 miliardi di dollari e tra le sue operazioni più grandi e no ...