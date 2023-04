Manchester United | chi si rivede | Eriksen torna in campo dopo l’infortunio

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CineTVs_Offers : Manchester United among European trio chasing €90 million Juventus star Federico... - - adored_za : Manchester United among European trio chasing €90 million Juventus star Federico Chiesa - tmueta : RT @JohnGunningISJ: UEFA Super Cup 1999 (Monaco) S.S. Lazio -v- Manchester United - _lorenzo_exe : @d_arco75 hamed diallo dell’atalanta per 30 milioni al manchester united con 1 presenza in serie a invece fischia - serieB123 : SerieB Regalo promozione: arriva dal Manchester United -

Fermo ai box da fine gennaio a causa di un infortunio alla caviglia rimediato nel quarto turno di FA Cup contro il Reading, il centrocampista danese delChristian Eriksen torna a sorridere. Infatti, come mostrato dallo stess club inglese sui social, il giocatore ex Inter è tornato ad allenarsi con la squadra. La società ha mostrato ...... Studio: 'La Casa dello Sport Internazionale', Sky Sport 24 e NOW con Federica Lodi e Federico Zancan ore 13.30:- Everton , Sky Sport Uno, Sky Sport Football, NOW e Sky Sport 4 K, ...In Premier League ci pensanoCity,e Liverpool, mentre - come riferisce anche 'fichajes.net' - in Italia l'Inter starebbe osservando interessata lo sviluppo della vicenda. Certo un ...

Ritornano le euroleghe e, come ogni settimana, i nostri consigli per sciogliere gli ultimi dubbi. In porta per questa giornata ispira il nome di Alexander Nübel (Monaco) che dovrà difendere i pali ...Nonostante la stagione sia entrata nella sua fase cruciale, il calciomercato estivo in vista della prossima stagione sembra già prendere forma ...