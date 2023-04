Maltempo Campania, domani allerta gialla (Di venerdì 7 aprile 2023) (Adnkronos) – Maltempo in Campania, la Protezione civile della Regione ha emanato un’allerta meteo gialla per piogge e temporali valido su tutto il territorio dalle ore 8 alle 23.59 di domani, sabato 8 aprile. I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione e potrebbero essere accompagnati da grandine, fulmini e raffiche di vento. Le precipitazioni, in alcuni punti del territorio quindi saranno repentine e intense. La Protezione civile della Regione Campania raccomanda ai sindaci “di attivare i Coc (Centri operativi comunali), di verificare la corretta ricezione delle comunicazioni da parte della Sala operativa regionale, di porre in essere tutte le misure di prevenzione e mitigazione dei rischi previsti in linea con i rispettivi ... Leggi su italiasera (Di venerdì 7 aprile 2023) (Adnkronos) –in, la Protezione civile della Regione ha emanato un’meteoper piogge e temporali valido su tutto il territorio dalle ore 8 alle 23.59 di, sabato 8 aprile. I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione e potrebbero essere accompagnati da grandine, fulmini e raffiche di vento. Le precipitazioni, in alcuni punti del territorio quindi saranno repentine e intense. La Protezione civile della Regioneraccomanda ai sindaci “di attivare i Coc (Centri operativi comunali), di verificare la corretta ricezione delle comunicazioni da parte della Sala operativa regionale, di porre in essere tutte le misure di prevenzione e mitigazione dei rischi previsti in linea con i rispettivi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Maltempo Campania, domani allerta gialla: (Adnkronos) - Previste piogge e temporali in tutta la regione… - susydigennaro : RT @napolimagazine: MALTEMPO - Campania, allerta meteo gialla per sabato 8 aprile - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MALTEMPO - Campania, allerta meteo gialla per sabato 8 aprile - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MALTEMPO - Campania, allerta meteo gialla per sabato 8 aprile - apetrazzuolo : MALTEMPO - Campania, allerta meteo gialla per sabato 8 aprile -

Maltempo in Campania, allerta meteo gialla: in arrivo temporali improvvisi e grandine La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato una allerta meteo per piogge e temporali valido su tutta la Campania dalle 8 alle 23.59 di domani sabato 8 aprile. Il livello di criticità, ossia del rischio idrogeologico per temporali è Giallo su tutto il territorio. I fenomeni temporaleschi saranno ... Meteo: acquazzoni sparsi fino a Pasqua, più sole a Pasquetta Al centro: maltempo. Al sud: piogge in graduale arrivo ad iniziare dalla Campania. Domenica 9. Al nord: piogge in Romagna, acquazzoni nel pomeriggio sui monti del Triveneto. Al centro: piogge sulle ... Arriva il maltempo in Campania: allerta gialla per piogge e temporali La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato una allerta meteo per piogge e temporali valido su tutta la Campania dalle 8 alle 23.59 di domani sabato 8 aprile. Il livello di criticità, ... La Protezione Civile della Regioneha emanato una allerta meteo per piogge e temporali valido su tutta ladalle 8 alle 23.59 di domani sabato 8 aprile. Il livello di criticità, ossia del rischio idrogeologico per temporali è Giallo su tutto il territorio. I fenomeni temporaleschi saranno ...Al centro:. Al sud: piogge in graduale arrivo ad iniziare dalla. Domenica 9. Al nord: piogge in Romagna, acquazzoni nel pomeriggio sui monti del Triveneto. Al centro: piogge sulle ...La Protezione Civile della Regioneha emanato una allerta meteo per piogge e temporali valido su tutta ladalle 8 alle 23.59 di domani sabato 8 aprile. Il livello di criticità, ... Maltempo in Campania, allerta meteo gialla: in arrivo temporali improvvisi e grandine Il Riformista Maltempo Campania, domani allerta gialla Maltempo in Campania, la Protezione civile della Regione ha emanato un’allerta meteo gialla per piogge e temporali valido su tutto il territorio dalle ore 8 alle 23.59 di domani, sabato 8 aprile. I ... Meteo. Settimana Santa gelida, ma a Pasquetta spunta il sole Settimana Santa fredda con gelate e -4°C anche in pianura e ondate di freddo polare tardive. Una perturbazione sta entrando sul Nord-Ovest poi raggiungerà il Centro. La domenica di Pasqua sarà instabi ... Maltempo in Campania, la Protezione civile della Regione ha emanato un’allerta meteo gialla per piogge e temporali valido su tutto il territorio dalle ore 8 alle 23.59 di domani, sabato 8 aprile. I ...Settimana Santa fredda con gelate e -4°C anche in pianura e ondate di freddo polare tardive. Una perturbazione sta entrando sul Nord-Ovest poi raggiungerà il Centro. La domenica di Pasqua sarà instabi ...