«La guerra era finita da circa un anno, ma la sua puzza era ancora dappertutto», è la frase chiave intorno a cui ruota gran parte del fumetto d'esordio di

Dal 5 al 7 maggio presso Le Scalze - Scugnizzo Liberato,"Nato in Iran".Organizzato da Accademia delle Belle Arti di Napoli con Associazione Blackout Info: www.abana.it *** Dal 5 al 7 maggio Tutto il giorno Le Scalze - Scugnizzo Liberato - Napoli. Nato in Iran ...racconta la sua vita in Iran fra il 1992 e il 2014, nel mezzo a contraddizioni, litigi politici e famigliari, censura, speranza e delusione derivata dal fallimento dei movimenti sociali e ...

Majid Bita, «racconto l’Iran tra polvere e desiderio di libertà» Il Manifesto

«La guerra era finita da circa un anno, ma la sua puzza era ancora dappertutto», è la frase chiave intorno a cui ruota gran parte del fumetto d’esordio di Majid Bita Nato in Iran, sviluppo della tesi ...