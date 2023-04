Maïwenn | la regista e attrice francese | è stata accusata da un giornalista di aggressione

(Di venerdì 7 aprile 2023), una delle star del cinema, sembra siadenunciata per una presuntaai danni di un, incidente avvenuto alla fine di febbraio. L'Maiwenn èdenunciata per. A rivolgersi alle autorità è stato Edwy Plenel, il direttore del magazine Mediapart, che sostiene di essere stato aggredito alla fine di febbraio mentre cenava in un ristorante di Parigi. Nella denuncia presentata alla polizia nella giornata di oggi, ilsostiene chesi sia avvicinata al suo tavolo senza motivo, gli abbia tirato i capelli e abbia quindi iniziato a schiaffeggiarlo prima di andarsene. Planel sostiene di essere ancora traumatizzato da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chicalo07 : RT @RBcasting: “Jeanne du Barry” di Maïwenn, con Johnny Depp nei panni di re Luigi XV, aprirà la 76esima edizione del Festival di Cannes. I… - davided81 : RT @RBcasting: “Jeanne du Barry” di Maïwenn, con Johnny Depp nei panni di re Luigi XV, aprirà la 76esima edizione del Festival di Cannes. I… - gual89 : RT @RBcasting: “Jeanne du Barry” di Maïwenn, con Johnny Depp nei panni di re Luigi XV, aprirà la 76esima edizione del Festival di Cannes. I… - RBcasting : “Jeanne du Barry” di Maïwenn, con Johnny Depp nei panni di re Luigi XV, aprirà la 76esima edizione del Festival di… -

La cortigiana Du Barry sarà interpretata dalla stessa, già vincitrice del Premio della Giuria nel 2011 per la sua prima selezione in Concorso con Polisse . Il film è stato girato in lingua ..., sceneggiatrice, attrice e produttrice, il suo cinema è intriso di una certa realtà, liberamente ispirata alla sua stessa vita sulla quale modella i suoi personaggi e gli intrighi. ...Ecco il trailer ufficiale originale di Jeanne du Barry: Jeanne du Barry: Il Trailer Ufficiale del Film - HD Jeanne du Barry è il sesto film dadi, che a Cannes è stata in concorso ...