“Magna Quaestio”: il genio di Benedetto XVI in 12 vignette di Satileaks (Di venerdì 7 aprile 2023) Ci sono voluti tre anni di inchiesta e quasi 500 articoli per ricostruire come il Santo Padre Benedetto XVI ha salvato la Chiesa offrendo ai veri cattolici la possibilità di vincere e superare quella che il Catechismo definisce, all'art. 675 “una prova finale che scuoterà la fede di molti credenti”, ovvero “una impostura religiosa che offre agli uomini una soluzione apparente ai loro problemi, al prezzo dell'apostasia dalla verità”. Egli infatti, grazie a un mirabile congegno canonico, non ha mai abdicato, ma si è fatto inserire dai cardinali in “sede totalmente impedita”. Questo ha fatto sì che lui rimanesse sempre il vero, unico papa, sebbene impedito, e che il conclave del 2013 elettore di Bergoglio fosse del tutto illegittimo. Ergo, un “papa Francesco” non è mai esistito e il suo pseudo-pontificato deve essere cancellato. Dopo aver riassunto l'inchiesta nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 aprile 2023) Ci sono voluti tre anni di inchiesta e quasi 500 articoli per ricostruire come il Santo PadreXVI ha salvato la Chiesa offrendo ai veri cattolici la possibilità di vincere e superare quella che il Catechismo definisce, all'art. 675 “una prova finale che scuoterà la fede di molti credenti”, ovvero “una impostura religiosa che offre agli uomini una soluzione apparente ai loro problemi, al prezzo dell'apostasia dalla verità”. Egli infatti, grazie a un mirabile congegno canonico, non ha mai abdicato, ma si è fatto inserire dai cardinali in “sede totalmente impedita”. Questo ha fatto sì che lui rimanesse sempre il vero, unico papa, sebbene impedito, e che il conclave del 2013 elettore di Bergoglio fosse del tutto illegittimo. Ergo, un “papa Francesco” non è mai esistito e il suo pseudo-pontificato deve essere cancellato. Dopo aver riassunto l'inchiesta nel ...

