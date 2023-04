Magistrati onorari, Delmastro: “Pagamenti sbloccati. Prosegue il lavoro per risolvere i problemi” (Di venerdì 7 aprile 2023) «Nella giornata del 31 marzo scorso, il ministero della Giustizia ha diramato la circolare che sblocca i Pagamenti dei compensi dei Magistrati onorari confermati nelle funzioni. A fine aprile, i Magistrati onorari confermati riceveranno un acconto pari al 100% del compenso e al 50% dell’indennità giudiziaria. Ciò che non era stato fatto in un anno dal “governo dei migliori” è stato approntato in meno di tre mesi dal governo Meloni. Quanto preannunciato da questo Sottosegretario il 10 marzo scorso, ovvero circolare entro fine mese e Pagamenti a fine aprile è realtà, in piena coerenza con il primo degli impegni assunti con i rappresentanti della categoria dei Magistrati onorari. Il lavoro verso la soluzione di questa ventennale ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 7 aprile 2023) «Nella giornata del 31 marzo scorso, il ministero della Giustizia ha diramato la circolare che sblocca idei compensi deiconfermati nelle funzioni. A fine aprile, iconfermati riceveranno un acconto pari al 100% del compenso e al 50% dell’indennità giudiziaria. Ciò che non era stato fatto in un anno dal “governo dei migliori” è stato approntato in meno di tre mesi dal governo Meloni. Quanto preannunciato da questo Sottosegretario il 10 marzo scorso, ovvero circolare entro fine mese ea fine aprile è realtà, in piena coerenza con il primo degli impegni assunti con i rappresentanti della categoria dei. Ilverso la soluzione di questa ventennale ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : Magistrati onorari, Delmastro: “Pagamenti sbloccati. Prosegue il lavoro per risolvere i problemi”… - FratellidItalia : RT @vocedelpatriota: Magistrati Onorari, Delmastro (FdI): lavoriamo senza tentennamenti per risolvere problemi - vocedelpatriota : Magistrati Onorari, Delmastro (FdI): lavoriamo senza tentennamenti per risolvere problemi - Agenparl : MAGISTRATI ONORARI, DELMASTRO (FDI): LAVORIAMO SENZA TENTENNAMENTI PER RISOLVERE PROBLEMI - - aiconsultingsrl : Magistrati onorari confermati: chiarimenti sui regimi di trattamento economico applicabili -