Maestra recita l’Ave Maria con i bambini: la scuola prende un drastico provvedimento (Di venerdì 7 aprile 2023) Una Maestra di una scuola elementare italiana ha subito un importante procedimento disciplinare per aver recitato il Padre Nostro e l’Ave Maria nel periodo natalizio. Sarebbe stata questa l’unica colpa della docente. La vicenda, che ha destato parecchio scalpore è stata diffusa dal giornale «L’Unione Sarda» ed è stata riferita stamani, venerdì 7 aprile 2023, da «Fanpage». leggi anche: Orrore a scuola: scoperti i corpi di 751 bambini leggi anche: Orrore sullo scuolabus, bimba di 9 anni picchiata: il video diventa virale Maestra recita l’Ave Maria con i bambini: finisce malissimo per lei, cosa le hanno fatto Una Maestra di una ... Leggi su tvzap (Di venerdì 7 aprile 2023) Unadi unaelementare italiana ha subito un importante procedimento disciplinare per averto il Padre Nostro enel periodo natalizio. Sarebbe stata questa l’unica colpa della docente. La vicenda, che ha destato parecchio scalpore è stata diffusa dal giornale «L’Unione Sarda» ed è stata riferita stamani, venerdì 7 aprile 2023, da «Fanpage». leggi anche: Orrore a: scoperti i corpi di 751leggi anche: Orrore sullobus, bimba di 9 anni picchiata: il video diventa viralecon i: finisce malissimo per lei, cosa le hanno fatto Unadi una ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Una maestra di una scuola primaria è stata sospesa per 20 giorni, con decurtazione anche dello stipendio. La colp… - lunaberbera : RT @20_Carmen_04: “Firenze, il preside offre un’aula per pregare durante il #Ramadan” Lodato. “Sardegna, recita Ave Maria con i bimbi a sc… - Fiorella020020 : RT @20_Carmen_04: “Firenze, il preside offre un’aula per pregare durante il #Ramadan” Lodato. “Sardegna, recita Ave Maria con i bimbi a sc… - duro_lavoro : RT @20_Carmen_04: “Firenze, il preside offre un’aula per pregare durante il #Ramadan” Lodato. “Sardegna, recita Ave Maria con i bimbi a sc… - ChiodiDonatella : RT @20_Carmen_04: “Firenze, il preside offre un’aula per pregare durante il #Ramadan” Lodato. “Sardegna, recita Ave Maria con i bimbi a sc… -