Maestra fa recitare il Padre Nostro in classe agli studenti di terza elementare: sospesa per 20 giorni senza stipendio (Di venerdì 7 aprile 2023) Ha fatto realizzare ai suoi alunni di terza elementare un piccolo rosario con alcune perline e poi insieme a loro ha recitato l’Ave Maria e il Padre Nostro durante un’ora di sostituzione: Marisa Francescangeli, 58enne Maestra di Nuoro che insegna nella scuola primaria di San Vero Milis, in provincia di Oristano, è stata sospesa per 20 giorni dal suo incarico, con decurtazione dello stipendio. I fatti risalgono all’ultimo giorno di scuola prima delle ultime festività natalizie. “Per me è stato uno shock – confessa l’insegnante – nella mia carriera non ho mai avuto problemi. Mi sento vittima di un’ingiustizia”. I bambini avevano raccontato a casa l’attività svolta in classe, successivamente c’era stata una riunione a scuola con tutti i ... Leggi su tpi (Di venerdì 7 aprile 2023) Ha fatto realizzare ai suoi alunni diun piccolo rosario con alcune perline e poi insieme a loro ha recitato l’Ave Maria e ildurante un’ora di sostituzione: Marisa Francescangeli, 58ennedi Nuoro che insegna nella scuola primaria di San Vero Milis, in provincia di Oristano, è stataper 20dal suo incarico, con decurtazione dello. I fatti risalgono all’ultimo giorno di scuola prima delle ultime festività natalizie. “Per me è stato uno shock – confessa l’insegnante – nella mia carriera non ho mai avuto problemi. Mi sento vittima di un’ingiustizia”. I bambini avevano raccontato a casa l’attività svolta in, successivamente c’era stata una riunione a scuola con tutti i ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Fa recitare l’Ave Maria in classe e realizzare ai bambini un rosario. Maestra sospesa per 20 giorni - Giorgiolaporta : Questa maestra di #Oristano è stata sospesa per aver fatto recitare l’Ave Maria ai bambini di una #scuola. Altro ch… - GuidoDeMartini : ?? 2??0?? GIORNI DI SOSPENSIONE PER UN’ AVE MARIA: questa la punizione inflitta a una maestra per aver fatto recitar… - AlessandraBinz1 : RT @Giorgiolaporta: Questa maestra di #Oristano è stata sospesa per aver fatto recitare l’Ave Maria ai bambini di una #scuola. Altro che in… - LucianoLuca7 : RT @gabrillasarti2: In nome di cosa e di chi si punisce chi e cristiano ? Mandiamo via dall' Italia il Papa , sarà uno Stato ma al centro d… -