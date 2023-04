Madonna di Trevignano | l’ipotesi delle lacrime fatte con il sangue di maiale

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SirDistruggere : La statua della madonna di Trevignano lacrimerebbe sangue di maiale a detta della scientifica di Roma. Ora è già ab… - HuffPostItalia : La Madonna di Trevignano 'piange' lacrime di maiale, esposto contro la custode veggente - repubblica : Denunciata la santona della Madonna di Trevignano: 'C'è chi le ha donato più di 100 mila euro' [di Marco Carta] - paglialunga00 : RT @DavidPuente: Anno 2023, ci credono ancora. - DErricoSergio : RT @DavidPuente: Anno 2023, ci credono ancora. -

di: ecco le ultime notizie sul caso delle lacrime della statua che si trova custodita presso la presunta L'articolodi, polemica sulle lacrime: per gli inquirenti ......-, un investigatore privato ha consegnato un atto che contiene accuse contro Gisella Cardia, al secolo Maria Giuseppa Scarpulla, la sedicente veggente custode della statua di una...E infatti ladiva, già non è più una start up, è già impresa consolidata . Produce folla, produce fedeli, fedeli al prodotto. Produce ovviamente soldi. Offerte date di buon grado ...

«Le lacrime della Madonna di Trevignano Sangue di maiale», parte la denuncia contro la "veggente" Open

Potrebbe trattarsi semplicemente di sangue di maiale quello che, ogni terzo giorno del mese, uscirebbe dagli occhi della Madonna di Trevignano Romano, il paese vicino al lago di Bracciano, ultimamente ...Ecco i primissimi esiti delle indagini sulla Madonna di Trevignano, la cittadina a pochi chilometri da Roma, sulle sponde del lago di Bracciano, meta da mesi di un… Leggi ...