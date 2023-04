Macron, il "galletto francese" che gioca al piccolo Napoleone (Di venerdì 7 aprile 2023) Emmanuel Macron adesso gioca al "piccolo Napoleone". Il presidente francese vuole fare da mediatore tra Russia e Ucraina usando i colloqui con la Cina di Xi Jinping. Ma i suoi tentativi di passare alla storia come il salvatore dell'Europa finora sono saltati sempre per aria.Vetrina: Ignazio Stagno presenta un argomento del giorno Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 aprile 2023) Emmanueladessoal "". Il presidentevuole fare da mediatore tra Russia e Ucraina usando i colloqui con la Cina di Xi Jinping. Ma i suoi tentativi di passare alla storia come il salvatore dell'Europa finora sono saltati sempre per aria.Vetrina: Ignazio Stagno presenta un argomento del giorno

