Macron e l'ossessione-Ucraina: ecco perché prova a mediare con Putin (Di venerdì 7 aprile 2023) “Serve una ripresa delle discussioni al più presto per costruire una pace duratura”: Emmanuel Macron ci riprova. Il presidente francese ha incontrato il leader cinese Xi Jinping a Pechino e durante la visita di Stato ne ha approfittato per mettere sul tavolo il tema della pace in Ucraina. Non è la prima volta, e probabilmente non sarà nemmeno l'ultima, che il capo dell'Eliseo interviene nella speranza di essere lui l'artefice dello storico armistizio tra Mosca e Kiev. Macron ci sta provando ininterrottamente fin dagli albori dell'invasione del territorio ucraino. Quasi un'ossessione, insomma. Il motivo, però, resta sconosciuto. Lo fa perché davvero mosso dall'intenzione di mettere fine al conflitto in modo diplomatico o solo per se stesso? Magari per essere ricordato ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 aprile 2023) “Serve una ripresa delle discussioni al più presto per costruire una pace duratura”: Emmanuelci ri. Il presidente francese ha incontrato il leader cinese Xi Jinping a Pechino e durante la visita di Stato ne ha approfittato per mettere sul tavolo il tema della pace in. Non è la prima volta, e probabilmente non sarà nemmeno l'ultima, che il capo dell'Eliseo interviene nella speranza di essere lui l'artefice dello storico armistizio tra Mosca e Kiev.ci stando ininterrottamente fin dagli albori dell'invasione del territorio ucraino. Quasi un', insomma. Il motivo, però, resta sconosciuto. Lo fadavvero mosso dall'intenzione di mettere fine al conflitto in modo diplomatico o solo per se stesso? Magari per essere ricordato ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Libero_official : Da quando è iniziata la guerra in #Ucraina, #Macron non ha perso occasione per provare a mediare. Il sospetto è che… - MazzeoMassimo : RT @EffeBoccia: @rulajebreal Onestamente lei è a tratti delirante. L’ossessione per il fascismo in italia non solo le fa perdere credibilit… - paolo_arcaro : RT @EffeBoccia: @rulajebreal Onestamente lei è a tratti delirante. L’ossessione per il fascismo in italia non solo le fa perdere credibilit… - MaurizioTorchi2 : RT @EffeBoccia: @rulajebreal Onestamente lei è a tratti delirante. L’ossessione per il fascismo in italia non solo le fa perdere credibilit… - MPaperoga : RT @EffeBoccia: @rulajebreal Onestamente lei è a tratti delirante. L’ossessione per il fascismo in italia non solo le fa perdere credibilit… -