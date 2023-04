"Ma lei è...": imbarazzo per Maria De Filippi, chi è questa ragazza (Di venerdì 7 aprile 2023) A corteggiare Luca Daffrè nello studio di Uomini e Donne di Maria De Filippi su Canale 5 è arrivata Alessia. Non una ragazza qualsiasi, osserva Lorenzo Pugnaloni sulla pagina Instagram Lollo Magazine. Si tratta infatti di Alessia Spagnulo che è seguito da 240mila follower su Instagram ed è già un volto televisivo visto che è una giornalista sportiva, modella e attrice. Alessia peraltro nel 2018 ha partecipato a Miss Italia portandosi dietro la figlia neonata, Chloè, ed è stata per questa ragione anche a Domenica In. Come premesso dalla stessa De Filippi, Luca e Alessia un po' si conoscono. Perché prima di prendere parte alla scorsa edizione dell'Isola dei Famosi, Daffrè ha avuto una breve conoscenza via telefono con questa ragazza. Tanto che Alessia si è ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 aprile 2023) A corteggiare Luca Daffrè nello studio di Uomini e Donne diDesu Canale 5 è arrivata Alessia. Non unaqualsiasi, osserva Lorenzo Pugnaloni sulla pagina Instagram Lollo Magazine. Si tratta infatti di Alessia Spagnulo che è seguito da 240mila follower su Instagram ed è già un volto televisivo visto che è una giornalista sportiva, modella e attrice. Alessia peraltro nel 2018 ha partecipato a Miss Italia portandosi dietro la figlia neonata, Chloè, ed è stata perragione anche a Domenica In. Come premesso dalla stessa De, Luca e Alessia un po' si conoscono. Perché prima di prendere parte alla scorsa edizione dell'Isola dei Famosi, Daffrè ha avuto una breve conoscenza via telefono con. Tanto che Alessia si è ...

