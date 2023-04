(Di venerdì 7 aprile 2023) Il presidente brasiliano, Luiz Inácioda Silva, ha pubblicato unche promulga il Trattato costitutivo dell'Unione delle nazioni sudamericane (). Ilentrerà in vigore solo ...

Lula firma decreto per far rientrare il Brasile nell'Unasur - America ... Agenzia ANSA

(ANSA) - BRASILIA, 07 APR - Il presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, ha pubblicato un decreto che promulga il Trattato costitutivo dell'Unione delle nazioni sudamericane (Unasur). Il ...O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aceitou na noite desta quinta-feira (6) o convite do premiê do Japão, Fumio Kishida, para participar da reunião do G7. O encontro dos países mais ...