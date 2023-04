Lula | a cinque anni dall’ingiusta incarcerazione si temono nuove manovre della destra per screditarlo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 7 aprile 2023) Il destino porta con sé un antico dubbio che accompagna – come un’ombra – coloro che si chiedono perché viviamo, chi siamo e se abbiamo una rotta da seguire nella vita: “Qualsiasi destino, per quanto lungo e complicato possa essere, vale solo per un singolo momento: quello in cui l’uomo capisce una volta per tutte chi è”. Credo che la frase di Jorge Luis Borges – scrittore, poeta, argentino che amò l’atavico dubbio umano legato all’esistenza del fato – potrebbe riguardare ciascuno di noi e, forse, anche Inácioda Silva, un uomo sorto dalla povertà, passato per innumerevoli traversie e oggi giunto al terzo mandato presidenzialeRepubblica del Brasile. Il destino,fa, diede un tiro mancino al leader venuto dal Nordest brasiliano, che ricorda con tristezza il 7 aprile, oggi, l’amara ricorrenza del ...