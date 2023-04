Lukaku, parla l’avvocato: «Squalifica segnale errato, torneo influenzato!» (Di venerdì 7 aprile 2023) l’avvocato e agente di Lukaku, Ledure, parla di quanto è accaduto in Juventus-Inter e delle ingiuste conseguenze per il belga (vedi articolo), in un’intervista esclusiva a Tuttosport. REGOLE CHIARE – Sebastien Ledure, avvocato e agente di Romelu Lukaku, parla dopo la Squalifica di un turno al calciatore belga per la prossima sfida di Coppa Italia. Di seguito le dichiarazioni rilasciate in esclusiva a Tuttosport: «È davvero spiacevole che quanto già accaduto in passato, non solo nei confronti di Romelu, ma pure per altri calciatori, si sia ripetuto. Siamo nel 2023 ed è pazzesco che si debbano ripetere certi concetti. Io amo l’Italia, conosco tantissimi vostri connazionali che ovviamente non sono razzisti. Si deve però ammettere ci sia un tale problema negli stadi ed è ovvio che la ... Leggi su inter-news (Di venerdì 7 aprile 2023)e agente di, Ledure,di quanto è accaduto in Juventus-Inter e delle ingiuste conseguenze per il belga (vedi articolo), in un’intervista esclusiva a Tuttosport. REGOLE CHIARE – Sebastien Ledure, avvocato e agente di Romeludopo ladi un turno al calciatore belga per la prossima sfida di Coppa Italia. Di seguito le dichiarazioni rilasciate in esclusiva a Tuttosport: «È davvero spiacevole che quanto già accaduto in passato, non solo nei confronti di Romelu, ma pure per altri calciatori, si sia ripetuto. Siamo nel 2023 ed è pazzesco che si debbano ripetere certi concetti. Io amo l’Italia, conosco tantissimi vostri connazionali che ovviamente non sono razzisti. Si deve però ammettere ci sia un tale problema negli stadi ed è ovvio che la ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AleAntinelli : La questione #Lukaku non c’entra nulla con la partita ne’ con il tifo. Quando si parla di un giocatore cui urlano s… - internewsit : Lukaku, parla l'avvocato: «Squalifica segnale errato, torneo influenzato!» - - CIDZ_69 : @patrickzaki1 Lukaku usa il razzismo come scudo. Il regolamento parla chiaro: chiunque esulti in maniera provocator… - patrikmarengo : @84Andreac @capuanogio Ma stai zitto prescritto di merda , Lukaku ha fallito il ritorno all’Inter è un giocatore sc… - eia58 : RT @BackMassy: #BarcelonaReal piove in campo un accendino, árbitro ferma il gioco, parla col 4º uomo e aspetta per riprendere la megafonia… -