Lukaku, in Italia fanno finta di non sentire. Problema da risolvere (Di venerdì 7 aprile 2023) Romelu Lukaku è stato squalificato per una giornata, è ufficiale la decisione del Giudice Sportivo. L’episodio accaduto durante Juventus-Inter ha sottolineato un grave Problema presente in Italia e che non accenna ad una conclusione. CORI – Romelu Lukaku ha zittito i cori razzisti, eppure è stato espulso per doppia ammonizione e non sarà disponibile per la gara di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus. Il suo gesto ha avuto un’importante cassa di risonanza grazie soprattutto ai calciatori che hanno commentato l’accaduto, come Memphis Depay, Rafael Leao o Didier Drogba. Il comunicato della sua agenzia, Roc Nation, è eloquente circa la situazione presente in Italia. Dal 2019, anno in cui Lukaku fu bersaglio dei cori dei tifosi del Cagliari, al 2023 nulla è ... Leggi su inter-news (Di venerdì 7 aprile 2023) Romeluè stato squalificato per una giornata, è ufficiale la decisione del Giudice Sportivo. L’episodio accaduto durante Juventus-Inter ha sottolineato un gravepresente ine che non accenna ad una conclusione. CORI – Romeluha zittito i cori razzisti, eppure è stato espulso per doppia ammonizione e non sarà disponibile per la gara di ritorno di Coppacontro la Juventus. Il suo gesto ha avuto un’importante cassa di risonanza grazie soprattutto ai calciatori che hanno commentato l’accaduto, come Memphis Depay, Rafael Leao o Didier Drogba. Il comunicato della sua agenzia, Roc Nation, è eloquente circa la situazione presente in. Dal 2019, anno in cuifu bersaglio dei cori dei tifosi del Cagliari, al 2023 nulla è ...

tancredipalmeri : Per capirci: - la Juve riconosce gli episodi razzistici - la Lega Calcio twitta sul razzismo - Lukaku reagisce a… - marifcinter : Fifa, #Infantino: 'Nel calcio non c'è posto per il razzismo o per qualsiasi forma di discriminazione. E' sempliceme… - patrickzaki1 : In Italia, dove la diversità dovrebbe essere celebrata, è scandaloso che continuino ad essere lanciati commenti raz…

