Lucia di Lammermoor ci ha rese più libere Alla Scala il soprano del momento

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tignusel : Alla #Scala di Milano, Lucia di Lammermoor con #Oropesa e #Flórez. La prima su #Rai5 - dema_nous : RT @ABenassuti: Donizetti - Lucia's cavatina from Lucia di Lammermoor L'OPERA a #SalaLettura #LaCifraDellaPace Diana Damrau - Regnava nel… - guastellae : RT @ABenassuti: Donizetti - Lucia's cavatina from Lucia di Lammermoor L'OPERA a #SalaLettura #LaCifraDellaPace Diana Damrau - Regnava nel… - guastellae : RT @ABenassuti: Donizetti - Lucia's cavatina from Lucia di Lammermoor L'Opera a #Salalettura #LaCifraDellaPace Anna Netrebko 'Regnava nel… - guastellae : RT @ABenassuti: Gaetano Domenico Maria Donizetti #SalaLettura L'OPERA #LaCifraDellaPace Natalie Dessay - Regnava nel silenzio - Lucia di… -

Dal 13 aprile, alla Scala va in scena l'opera di Donizettidi, in realtà prevista per l'apertura di stagione del 2020, ma spazzata via dal Covid. Dirige Riccardo Chailly, e Yannis Kokkos firma regia, scene e costumi. L'innamorato Edgardo è ...Nel 2022, UMG ha pubblicato ben tre nuove produzioni operistiche, ('di', 'La forza del destino' e 'Otello') con il tenore toscano nei rispettivi ruoli principali. Fra gli ultimi ...Nel 2022, UMG ha pubblicato ben tre nuove produzioni operistiche, ('di', 'La forza del destino' e 'Otello') con il tenore toscano nei rispettivi ruoli principali. Fra gli ultimi ...

Alla Scala di Milano, Lucia di Lammermoor con Oropesa e Flórez ... Connessi all'Opera

Dal 13 aprile, alla Scala va in scena l’opera di Donizetti Lucia di Lammermoor, in realtà prevista per l’apertura di stagione del 2020, ma spazzata via dal Covid. Dirige Riccardo Chailly, e Yannis ...Il soprano statunitense nell'opera di Donizetti dal 13 aprile alla Scala: "Sono anche un po' bergamasca..." Dal 13 aprile, alla Scala va in scena l'opera di Donizetti Lucia di Lammermoor, in realtà pr ...