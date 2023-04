"Lotta come un leone". Berlusconi reagisce alle cure (Di venerdì 7 aprile 2023) La situazione resta critica, delicatissima, ma ieri c'è stato un piccolo spiraglio di ottimismo per le condizioni di Silvio Berlusconi. Di prima mattina ha chiamato Antonio Tajani, il capogruppo alla Camera Paolo Barelli, il senatore Maurizio Gasparri per rassicurarli e invitarli a non mollare: «Il Paese ha bisogno di noi». Poi, nel corso della giornata, ha sentito anche Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Segnali positivi che però non riescono a nascondere la gravità della malattia del leader di Forza Italia. Ieri pomeriggio Alberto Zangrillo, primario di rianimazione al San Raffaele, da sempre medico personale di Berlusconi, e il suo collega di ematologia Fabio Ciceri, hanno spiegato che il Cavaliere «è attualmente ricoverato in terapia intensiva per la cura di un'infezione polmonare». Infezione che si inserisce «nel contesto di una condizione ... Leggi su iltempo (Di venerdì 7 aprile 2023) La situazione resta critica, delicatissima, ma ieri c'è stato un piccolo spiraglio di ottimismo per le condizioni di Silvio. Di prima mattina ha chiamato Antonio Tajani, il capogruppo alla Camera Paolo Barelli, il senatore Maurizio Gasparri per rassicurarli e invitarli a non mollare: «Il Paese ha bisogno di noi». Poi, nel corso della giornata, ha sentito anche Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Segnali positivi che però non riescono a nascondere la gravità della malattia del leader di Forza Italia. Ieri pomeriggio Alberto Zangrillo, primario di rianimazione al San Raffaele, da sempre medico personale di, e il suo collega di ematologia Fabio Ciceri, hanno spiegato che il Cavaliere «è attualmente ricoverato in terapia intensiva per la cura di un'infezione polmonare». Infezione che si inserisce «nel contesto di una condizione ...

