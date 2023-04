Lotito: «Non ho nulla da nascondere, possono perquisire tutto. Sembra di stare su Scherzi a parte» (Di venerdì 7 aprile 2023) Mercoledì la Guardia di Finanza ha perquisito le sedi di Roma, Salernitana e Lazio. Nella sede della Lazio sono stati sequestrati pc, hard disk e “cellulari clonati”, scrive Il Messaggero. L’avvocato della Lazio, Gentile, aveva definito il presidente un po’ agitato. Ieri, però, in Senato, il presidente Lotito è apparso sereno. Il quotidiano romano ne riporta le dichiarazioni. «Come è stato scritto nel comunicato, la nostra è una casa di cristallo. Non ho nulla da nascondere e possono perquisire tutto». La Procura di Tivoli contesta a Lotito e agli altri dirigenti indagati l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazioni fraudolente con uso di fatture per operazioni insistenti e false comunicazioni sociali per la Lazio. Il Messaggero scrive che i conti ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 7 aprile 2023) Mercoledì la Guardia di Finanza ha perquisito le sedi di Roma, Salernitana e Lazio. Nella sede della Lazio sono stati sequestrati pc, hard disk e “cellulari clonati”, scrive Il Messaggero. L’avvocato della Lazio, Gentile, aveva definito il presidente un po’ agitato. Ieri, però, in Senato, il presidenteè apparso sereno. Il quotidiano romano ne riporta le dichiarazioni. «Come è stato scritto nel comunicato, la nostra è una casa di cristallo. Non hoda». La Procura di Tivoli contesta ae agli altri dirigenti indagati l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazioni fraudolente con uso di fatture per operazioni insistenti e false comunicazioni sociali per la Lazio. Il Messaggero scrive che i conti ...

