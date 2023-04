L’orso che ha ucciso Andrea Papi deve essere abbattuto, la decisione della provincia di Trento. Gli animalisti protestano (Di venerdì 7 aprile 2023) L’orso che ha aggredito e ucciso Andrea Papi, il 26enne trovato morto ieri in un bosco della valle di Sole (Trentino), dovrà essere abbattuto. Lo ha deciso il presidente della provincia di Trento, Maurizio Fugatti: «La Giunta provinciale, venuta a conoscenza dell’esito delle operazioni peritali sul corpo di Andrea Papi, ha comunicato al Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica di un provvedimento contingibile e urgente per la rimozione di un orso pericoloso per l’incolumità e la sicurezza pubblica», ha detto Fugatti. Fino a questa mattina, non era ancora certa la dinamica che aveva portato alla morte del giovane. Poi l’autopsia ha fugato ogni ... Leggi su open.online (Di venerdì 7 aprile 2023)che ha aggredito e, il 26enne trovato morto ieri in un boscovalle di Sole (Trentino), dovrà. Lo ha deciso il presidentedi, Maurizio Fugatti: «La Giuntale, venuta a conoscenza dell’esito delle operazioni peritali sul corpo di, ha comunicato al Comitatole ordine e sicurezza pubblica di un provvedimento contingibile e urgente per la rimozione di un orso pericoloso per l’incolumità e la sicurezza pubblica», ha detto Fugatti. Fino a questa mattina, non era ancora certa la dinamica che aveva portato alla morte del giovane. Poi l’autopsia ha fugato ogni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AleAmbrosiTW : Ragazzo ucciso in #Trentino da un orso mentre faceva jogging? Sarebbe - purtroppo - l’inevitabile risultato di de… - ljttlewolff : e sinceramente sono stanca. noi non siamo più importanti di nessuno. né l'orso né il cane che ha aggredito la signo… - marcoz984 : L'orso che ha ucciso il runner non merita la pena capitale, perché era incapace di intendere e di volere. Perché ab… - mbmarino : @camiziani E' una vergogna... ammesso che ci siano le prove della colpevolezza, l'orso fa l'orso e la condanna a morte è inaccettabile!!! - why_not54 : @Cris_quella @AleAmbrosiTW Non è casa sua, è una casa che quelli della provincia di Trento gli hanno dato perché f… -

L'orso che ha ucciso Andrea Papi deve essere abbattuto, la decisione della provincia di Trento. Gli animalisti protestano L'orso che ha aggredito e ucciso Andrea Papi , il 26enne trovato morto ieri in un bosco della valle di Sole (Trentino), dovrà essere abbattuto. Lo ha deciso il presidente della provincia di Trento, ... Trentino, arriva la conferma dall'autopsia: runner ucciso da un orso Quando i familiari hanno dato l'allarme sono subito scattate le ricerche a cui hanno partecipato ... E' una tragedia che colpisce la famiglia ma anche la comunità. Siamo piccole comunità, paesini di ... Trentino, autopsia conferma: runner ucciso dall'orso L'esame effettuato sul corpo del 26enne ritrovato morto nei boschi ha stabilito che il giovane al momento dell'attacco dell'animale era ancora vivo E' stato aggredito da un orso quando era ancora vivo. ha aggredito e ucciso Andrea Papi , il 26enne trovato morto ieri in un bosco della valle di Sole (Trentino), dovrà essere abbattuto. Lo ha deciso il presidente della provincia di Trento, ...Quando i familiari hanno dato'allarme sono subito scattate le ricerche a cui hanno partecipato ... E' una tragediacolpisce la famiglia ma anche la comunità. Siamo piccole comunità, paesini di ...'esame effettuato sul corpo del 26enne ritrovato morto nei boschi ha stabilitoil giovane al momento dell'attacco dell'animale era ancora vivo E' stato aggredito da unquando era ancora vivo. Runner morto a Caldes, i primi rilievi dell'autopsia confermano l'aggressione di un orso RaiNews