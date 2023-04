L’oro di Berlusconi: quanti soldi da Fininvest da quella discesa in campo (Di venerdì 7 aprile 2023) Le cedole del Cavaliere Milano Finanza, Fabrizio Massaro e Fabio Pavesi, pag. 16 Da trent’anni ci sono due Silvio Berlusconi in Italia. C’è l’uomo politico che dalla discesa in campo sulle rovine di Tangentopoli permea di sé, nel bene e nel male, la scena politica: quattro volte presidente del Consiglio tra il 1994 e il 2011, fondatore del centrodestra italiano, ha percorso per intero la lunga epopea della Seconda Repubblica. Era il novembre 1993 quando si pronunciò a sorpresa a favore di Gianfranco Fini candidato sindaco a Roma: nel riserbo più assoluto il cantiere per la creazione di Forza Italia era in piena attività. E c’è il Berlusconi delle origini, l’imprenditore, Sua Emittenza, come veniva chiamato agli inizi dell’avventura televisiva poi diventato il Cavaliere. ó semplicemente «il Dottore», come lo chiamano i ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 7 aprile 2023) Le cedole del Cavaliere Milano Finanza, Fabrizio Massaro e Fabio Pavesi, pag. 16 Da trent’anni ci sono due Silvioin Italia. C’è l’uomo politico che dallainsulle rovine di Tangentopoli permea di sé, nel bene e nel male, la scena politica: quattro volte presidente del Consiglio tra il 1994 e il 2011, fondatore del centrodestra italiano, ha percorso per intero la lunga epopea della Seconda Repubblica. Era il novembre 1993 quando si pronunciò a sorpresa a favore di Gianfranco Fini candidato sindaco a Roma: nel riserbo più assoluto il cantiere per la creazione di Forza Italia era in piena attività. E c’è ildelle origini, l’imprenditore, Sua Emittenza, come veniva chiamato agli inizi dell’avventura televisiva poi diventato il Cavaliere. ó semplicemente «il Dottore», come lo chiamano i ...

