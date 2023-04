(Di venerdì 7 aprile 2023)è un nome rimasto a lungo estraneo dalle pagine di gossip, almeno finché non è stato accostato a quello di. Dopo i primi avvistamenti in compagnia della giornalista, adesso non ci sono più dubbi. Tra i due le cose sembrano più che serie e sono mesi che la loro storia d’amore procede a gonfie vele. Un adone alto e biondissimo, che gioca in una delle squadre più importanti del campionato inglese: la bellaha fatto proprio centro. La notizia ha iniziato a circolare dopo cheha pubblicato un video sulla sua pagina TikTok, nel quale appare con una pancia sospetta. Immediatamente i fan si sono scatenati nei commenti sui social, dove la conduttrice è stata sommersa da messaggi di auguri. La gravidanza, tuttavia, non è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lui_g_i : Si ringrazia Loris karius - Giornaleditalia : #loriskariusdilettaleotta Loris Karius, chi è il fidanzato di Diletta Leotta: stipendio, altezza, età, squadra - infoitcultura : Diletta Leotta e Loris Karius aspettano una bambina -

E così, quando si è resa conto di non poterlo occultare più, Diletta Leotta ehanno confessato il loro dolce segreto. Lo hanno fatto postando un video che li ritrae insieme, felici e ...Dopo settimane di gossip sfrenato, ora c'è la conferma: Diletta Leotta aspetta un figlio. Al quarto mese di gravidanza, lei e il calciatorehanno ufficializzato via social di aspettare una bimba: nel frattempo, la giornalista continua a lavorare e prepara in gran segreto, secondo quanto risulta a Panorama , un podcast sulla ...Stamattina, infatti, il campione della Roma è stato intervistato da Dazn al Colosseo (e dintorni) e a fare l'intervista è stata la conduttrice, compagna di. Diletta ha poi svelato l'...

Diletta Leotta é felice con Loris Karius e svela il suo dolce segreto ILSIPONTINO.NET

