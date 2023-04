Lorenzo Musetti e un problema di sovrapposizione | cosa può succedere tra Marrakech e Montecarlo

(Di venerdì 7 aprile 2023) Se da una parte il primo torneo sulla terra battuta della stagione ha visto finoraconfermare i quarti raggiunti lo scorso anno a, dall’altro il tabellone appare per nulla proibitivo e quindi l’azzurro, da numero 1 del seeding, potrebbe anche arrivare in fondo al torneo. La finale in Marocco è prevista domenica 9 aprile, nel giorno di Pasqua: nella medesima data, però, scatterà il tabellone principale del Masters 1000 di, doveè uno dei tre azzurri ammessi di diritto, fuori di un solo posto dalle 16 teste di serie. Qualoradovesse arrivare in finale a, nella migliore delle ipotesi si ritroverebbe a giocare il primo turno aal massimo martedì 11, quando ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Dove può arrivare Lorenzo Musetti in classifica ATP a Marrakech - NNever70 : RT @WeAreTennisITA: LORENZO TORNA A VINCERE ?? Una facile vittoria contro il francese Gaston segna l'inversione di rotta di Musetti, reduce… - musettina : RT @RassegnaZampa: #Tennis Musetti, che intensità! Così ha battuto Gaston: gli highlights - Deiana_Luca9 : RT @TuttocalcioS: 3 italiani nei quarti dei tornei ATP! All'#ATPEstoril, alle 13, Marco #Cecchinato ???? sfida Davidovich Fokina ????. All'#ATP… - NoiTv : Lorenzo Musetti è tornato; battuto il francese Hugo Gaston -

Presenti anche tanti azzurri, da Jannik Sinner a, passando per Matteo Berrettini eSonego. Il prize money totale dell'evento di Montecarlo al maschile corrisponde a 5 milioni ...TENNIS - Poco più di un'ora (1h 18' per l'esattezza) il tempo impiegato da un buonper superare (6 - 2; 6 - 3) il francese Hugo Gaston negli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Marrakech, in Marocco. La prova del 21enne tennista di Carrara è stata più che ...Si tratta di Jannik Sinner (testa di serie numero 7, avrà un bye al primo turno),, Matteo Berrettini e Fabio Fognini, che ha ricevuto una wild - card essendo campione del torneo nel ...

CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE di Vavassori-Evans, primo quarto di finale dell’edizione 2023 dell’ATP 250 di Marrakech (Marocco): ...Oggi, venerdì 7 aprile 2023, torna in campo Lorenzo Musetti per il suo match dei quarti di finale dell'ATP 250 di Marrakech, dove affronterà Alexandre Muller: info partita, Streaming GRATIS e Diretta ...