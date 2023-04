Lo zoologo | Sugli orsi il piano d' azione c' è | ma serve coraggio

Leggi su agi

(Di venerdì 7 aprile 2023) AGI - “Per chi frequenta la montagna ci sono delle buone regole che possono o andrebbero messe in atto nel momento in cui ci si reca nelle zone in cui si sa che l'orso è presente. La prima delle quali – dice all'Agi loe naturalista Filippo Zibordi – è evitare di cogliere l'orso di sorpresa e quindi mettere in atto tutto quello che si può, senza esagerare, per avvertirlo della nostra presenza, qualora ci trovassimo a camminare in zone in cui sappiamo è presente. Anche solo parlando ad alta voce, per esempio, in zone in cui c'è scarsa visibilità o se siamo soli, per evitare che l'orso possa agire per autodifesa”. L'autopsia aiuterà a capire di più, ma il caso di Andrea Papi, uscito di casa per andare a correre e trovato cadavere in mezzo al bosco di Caldes, paesino della Val di Sole tra le montagne del Trentino con ferite compatibili con quelle causate ...