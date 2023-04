Lo stipendio da 4 euro l’ora è “anticostituzionale”, azienda condannata a risarcire dipendente (Di venerdì 7 aprile 2023) Pagare meno di 4 euro l’ora un dipendente è “anticostituzionale”: lo ha stabilito un giudice del lavoro di Milano, che ha accolto il ricorso di una lavoratrice padovana che percepiva 3,96 euro per ogni ora. L’azienda ha violato l’articolo 36 della costituzione, secondo il quale “il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa”. La donna, dipendente di Civis, società di vigilanza privata con sede legale a Milano, si era rivolta all’Adl Cobas per intentare causa contro i datori di lavoro. La società la pagava circa 640 euro netti, al di sotto della soglia di povertà stimata dall’Istat nel 2020 (840 ... Leggi su tpi (Di venerdì 7 aprile 2023) Pagare meno di 4unè “”: lo ha stabilito un giudice del lavoro di Milano, che ha accolto il ricorso di una lavoratrice padovana che percepiva 3,96per ogni ora. L’ha violato l’articolo 36 della costituzione, secondo il quale “il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa”. La donna,di Civis, società di vigilanza privata con sede legale a Milano, si era rivolta all’Adl Cobas per intentare causa contro i datori di lavoro. La società la pagava circa 640netti, al di sotto della soglia di povertà stimata dall’Istat nel 2020 (840 ...

