Lo stallo europeo sulle munizioni all’Ucraina deve essere risolto

Leggi su formiche

(Di venerdì 7 aprile 2023) Circa due settimane fa l’Unione europea aveva annunciato uno storico accordo per la fornitura di. Oggi, a Bruxelles si sta ancora discutendo per risolvere le questioni legali legate all’effettiva attuazione. E alla domanda: a quali fornitori bisogna rivolgersi? Mercoledì gli ambasciatori europei si sono incontrati a Bruxelles, ma non sono riusciti ad fare progressi significativi sul punto chiave. I contratti per le forniture verranno assegnati esclusivamente ad aziende europee come vuole la cordata di Paesi rappresentata dalla Francia? Oppure saranno aperti anche a produttori esterni? Parigi spinge perché i fondi investiti rimangano all’interno dei confini Ue. Anche Grecia e Cipro seguono questa linea. Un segnale che, secondo alcuni diplomatici è legato al desiderio di evitare che i contratti vadano ai produttori turchi. Ulteriore ...