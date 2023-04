Lo spettro del congresso in un partito senza regole (Di venerdì 7 aprile 2023) Forza Italia è divisa: lo statuto non prescrive come gestire la futura successione. Tajani è indicato dalla famiglia per portare avanti la linea filo Meloni Leggi su lastampa (Di venerdì 7 aprile 2023) Forza Italia è divisa: lo statuto non prescrive come gestire la futura successione. Tajani è indicato dalla famiglia per portare avanti la linea filo Meloni

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MinisteroSalute : ??#WorldAutismAwarenessDay ??????Sono 1202 i centri pubblici e privati convenzionati con il #SSN per la presa in carico… - amnestyitalia : Reato di #tortura: dietro i “ritocchi tecnici” annunciati dal ministro Nordio si intravede nuovamente lo spettro de… - LaStampa : Lo spettro del congresso in un partito senza regole - LaStampa : Lo spettro del congresso in un partito senza regole - FalchiLuca : #Piazzapulita politici e giornalisti di sx non hanno nessun altro argomento che il fascismo.Mettetevi il cuore in p… -