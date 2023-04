“Lo Show dei Record”, nuovo appuntamento: le anticipazioni di domenica 9 aprile (Di venerdì 7 aprile 2023) “Lo Show dei Record“, nuovo appuntamento: le anticipazioni di domenica 9 aprile domenica 9 aprile 2023, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “Lo Show dei Record“, prodotto da RTI, in collaborazione con Banijay Italia. Dallo Studio 11 di Cologno Monzese Gerry Scotti conduce una serata piena di sorprese, capace di appassionare tutta la famiglia, grazie ad un un mix di performance spettacolari e divertenti. Anche questa settimana, uomini e donne provenienti da ogni parte del mondo sfideranno i propri limiti per entrare, con le loro bizzarre prove, nel Guinness World Records 2023. Leggi anche –> Le prime parole di Edoardo Tavassi: ironico ed esilarante ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 7 aprile 2023) “Lodei“,: ledi9 aprile 2023, in prima serata su Canale 5,con “Lodei“, prodotto da RTI, in collaborazione con Banijay Italia. Dallo Studio 11 di Cologno Monzese Gerry Scotti conduce una serata piena di sorprese, capace di appassionare tutta la famiglia, grazie ad un un mix di performance spettacolari e divertenti. Anche questa settimana, uomini e donne provenienti da ogni parte del mondo sfideranno i propri limiti per entrare, con le loro bizzarre prove, nel Guinness Worlds 2023. Leggi anche –> Le prime parole di Edoardo Tavassi: ironico ed esilarante ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfoglio_it : 50 paesi hanno scritto un comunicato contro l'intervento all'Onu di Maria Lvova-Belova, commissaria del Cremlino pe… - pupapeligrosah : RT @ciocc0latino: @monamjour Pagherei per vedere uno show loro cercano lavoro senza nepotismo e vivere con uno stipendio di tirocinante e n… - titolidicodax : ma dei giornalisti che per dare dei voti a qualcuno scrivono “ha telefonato beyoncé e ha detto che urli più forte d… - geniazze : RT @ilfoglio_it: 50 paesi hanno scritto un comunicato contro l'intervento all'Onu di Maria Lvova-Belova, commissaria del Cremlino per i dir… - anna_boggero : RT @FFiamengo: #Gruber! @ilriformista non e' un grande giornale ne' un piccolo giornale E' UN GIORNALE. La sua trasmissione come la voglia… -