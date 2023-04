Liverpool-Arsenal – ultime notizie e possibili formazioni (Di venerdì 7 aprile 2023) In un’inversione di ruoli rispetto alle stagioni passate, il Liverpool ospita l’Arsenal ad Anfield nello scontro di domenica 9 aprile pomeriggio in Premier League, con i Gunners che cercano di superare un’altra prova delle loro credenziali per il titolo, mentre la squadra di Jurgen Klopp gioca a rimpiattino con le prime quattro. L’ultima volta gli uomini di Mikel Arteta hanno superato una partenza lenta per battere il Leeds United per 4-1, mentre i Reds ancora una volta non sono riusciti a superare il Chelsea in una situazione di stallo. Il calcio di inizio di Liverpool-Arsenal è previsto alle 15 Anteprima della partita Liverpool-Arsenal a che punto sono le due squadre Liverpool Morte, tasse e Liverpool che pareggia senza reti con il Chelsea. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 7 aprile 2023) In un’inversione di ruoli rispetto alle stagioni passate, ilospita l’ad Anfield nello scontro di domenica 9 aprile pomeriggio in Premier League, con i Gunners che cercano di superare un’altra prova delle loro credenziali per il titolo, mentre la squadra di Jurgen Klopp gioca a rimpiattino con le prime quattro. L’ultima volta gli uomini di Mikel Arteta hanno superato una partenza lenta per battere il Leeds United per 4-1, mentre i Reds ancora una volta non sono riusciti a superare il Chelsea in una situazione di stallo. Il calcio di inizio diè previsto alle 15 Anteprima della partitaa che punto sono le due squadreMorte, tasse eche pareggia senza reti con il Chelsea. ...

