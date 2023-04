Liverpool-Arsenal, Klopp: “Arteta dimostra che agli allenatori va dato tempo” (Di venerdì 7 aprile 2023) “Dobbiamo mostrare una reazione e un miglioramento. Il nostro principale problema col Chelsea è che quando avevamo la palla, la buttavamo via. Non doveva essere così per quanto mi siano piaciuti la voglia e la passione messa dai miei calciatori. Adesso avremo un’altra chance, ci proveremo e avremo bisogno di Anfield”. Lo ha detto l’allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp, alla vigilia del match contro la capolista Arsenal nella tana di Anfield, dove i Reds in Premier hanno perso soltanto una volta quest’anno: “I ragazzi non mi hanno fatto vedere di non voler lottare e per quanto riguarda la formazione, mi baserò su quello che vedrò in allenamento”. E sui Gunner: “Ora sono una squadra diversa. Arteta ha costruito per alcuni anni e il risultato ora è impressionante. Giocano un bel calcio, hanno grandi giocatori. So che ... Leggi su sportface (Di venerdì 7 aprile 2023) “Dobbiamo mostrare una reazione e un miglioramento. Il nostro principale problema col Chelsea è che quando avevamo la palla, la buttavamo via. Non doveva essere così per quanto mi siano piaciuti la voglia e la passione messa dai miei calciatori. Adesso avremo un’altra chance, ci proveremo e avremo bisogno di Anfield”. Lo ha detto l’allenatore del, Jurgen, alla vigilia del match contro la capolistanella tana di Anfield, dove i Reds in Premier hanno perso soltanto una volta quest’anno: “I ragazzi non mi hanno fatto vedere di non voler lottare e per quanto riguarda la formazione, mi baserò su quello che vedrò in allenamento”. E sui Gunner: “Ora sono una squadra diversa.ha costruito per alcuni anni e il risultato ora è impressionante. Giocano un bel calcio, hanno grandi giocatori. So che ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #LiverpoolArsenal, #Klopp: '#Arteta dimostra che agli allenatori va dato tempo' - AndreaPintore5 : Ragazzo che ha fatto dei partitoni contro squadre come Arsenal o Liverpool. - BetItaliaWeb : ????????????????Pronostici Premier League: 30a giornata in campo nel weekend di Pasqua con big match Liverpool-Arsenal - sportli26181512 : Premier League, Bundesliga e Ligue 1: le partite del weekend: Nonostante le festività pasquali, il grande calcio es… - PaoloCampagnol6 : @mrk_vanbommel @DrTuitter 2/2 Ora vivo ad Amsterdam e ti posso assicurare che gli stadi qui in Olanda sono in posiz… -