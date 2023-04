Liverpool, Alisson sul battibecco con Henderson: “In campo non si può essere gentili” (Di venerdì 7 aprile 2023) Nel corso del recupero di Premier League tra Liverpool e Chelsea, il portiere dei Reds Alisson ha avuto un acceso battibecco con il suo capitano Jordan Henderson. Uno scontro che rappresenta al meglio il momento del club allenato da Jurgen Klopp, che non sta raccogliendo i risultati sperati ed ha accumulato un certo nervosismo. L’ex estremo difensore della Roma, durante un’intervista rilasciata a ESPN Brazil, ha voluto chiarire l’episodio incriminato: “Nello spogliatoio ci sono persone che danno la vita per la squadra, come me e Henderson. In campo non si può essere gentili perché siamo uomini che provano ad aiutare la squadra nel miglior modo possibile. In questa stagione è davvero difficile”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 7 aprile 2023) Nel corso del recupero di Premier League trae Chelsea, il portiere dei Redsha avuto un accesocon il suo capitano Jordan. Uno scontro che rappresenta al meglio il momento del club allenato da Jurgen Klopp, che non sta raccogliendo i risultati sperati ed ha accumulato un certo nervosismo. L’ex estremo difensore della Roma, durante un’intervista rilasciata a ESPN Brazil, ha voluto chiarire l’episodio incriminato: “Nello spogliatoio ci sono persone che danno la vita per la squadra, come me e. Innon si puòperché siamo uomini che provano ad aiutare la squadra nel miglior modo possibile. In questa stagione è davvero difficile”. SportFace.

