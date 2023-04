Liverpool, Alisson e la lite con Henderson: “Siamo esseri umani. In campo…” (Di venerdì 7 aprile 2023) Fa chiarezza il portiere del Liverpool Alisson su quanto accaduto con il compagno di squadra Henderson nell'ultima gara di campionato giocata quando tra i due c'erano state grosse scintille. Leggi su itasportpress (Di venerdì 7 aprile 2023) Fa chiarezza il portiere delsu quanto accaduto con il compagno di squadranell'ultima gara di campionato giocata quando tra i due c'erano state grosse scintille.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : Alisson sul litigio con Henderson in Chelsea-Liverpool: 'Anche noi siamo umani' ?? - central_lfc_br : 46' | Kovacic sai na cara do Alisson, mas isola a bola. Chelsea 0 x 0 Liverpool #LFC #CHELIV #PremierLeagueNaESPN - manini_giacomo : Il #Liverpool con un baricentro così basso e con l'abitudine a indietreggiare in area di rigore non può che essere… - MassimoMerlo1 : Comunque il Liverpool dovrebbe pensare seriamente di cercarsi un altro portiere. Alisson in caduta libera dal dopo scudetto. #MCILIV -