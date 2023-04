LIVE Vavassori-Evans, ATP Marrakech 2023 in DIRETTA: l’azzurro vuole continuare a sognare (Di venerdì 7 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Vavassori-Evans, primo quarto di finale dell’edizione 2023 dell’ATP 250 di Marrakech (Marocco): l’azzurro vuole continuare a stupire sulla terra maghrebina. Prima di questa settimana, Vavassori vantava solamente una vittoria nel circuito maggiore, risalente al 2021 quando, a Stoccolma, si impose sul russo Pavel Kotov. Partito dalle qualificazioni, il classe 1995 ha eliminato due specialisti della terra battuta come Nicolas Jarry e Jaume Munar, entrambi sconfitti in tre set, approdando per la prima volta ai quarti di un torneo ATP. Alla fine dell’avventura marocchina, il torinese ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi, primo quarto di finale dell’edizionedell’ATP 250 di(Marocco):a stupire sulla terra maghrebina. Prima di questa settimana,vantava solamente una vittoria nel circuito maggiore, risalente al 2021 quando, a Stoccolma, si impose sul russo Pavel Kotov. Partito dalle qualificazioni, il classe 1995 ha eliminato due specialisti della terra battuta come Nicolas Jarry e Jaume Munar, entrambi sconfitti in tre set, approdando per la prima volta ai quarti di un torneo ATP. Alla fine dell’avventura marocchina, il torinese ...

