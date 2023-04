LIVE Vavassori-Evans 3-6 5-7 | ATP Marrakech 2023 in DIRETTA | finisce il sogno del torinese | passa il britannico in due set

Leggi su oasport

(Di venerdì 7 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-7 GAME, SET AND MATCH! Chiude il match ilcon un altronte di dritto sull’attacco a rete dell’azzurro, il quale si vede terminare la sua avventura in Marocco: in semifinale ci va Daniel, il quale affronterà uno tra Carballes e Griekspoor. 30-40 Out il pallonetto di. 15-40 Gran risposta col dritto dinon riesce a rimandare la palla nel campo avversario, due match point per il. 15-30 Prova a rallentare lo scambiocon il back di rovescio, ma il suo colpoin rete. 15-15 Ottimo dritto in contropiede dell’azzurro su cuinon può arrivare. 0-15 ...