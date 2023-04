LIVE Vavassori-Evans 3-6 3-2 | ATP Marrakech 2023 in DIRETTA | l’azzurro ha un break di vantaggio nel secondo set

Leggi su oasport

(Di venerdì 7 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Peccato, la risposta incrociata di rovescio delnon colpisce per millimetri la riga. 15-0 Non passa la risposta in back del torinese. 4-2 GAME! Non controlla il rovesciosulla seconda del, che riesce a mantenere il servizio e allunga nelset. 40-30 Male invece il torinese con la smorzata di dritto. 40-15 Funziona anche il serve and volley con la seconda:chiude il punto grazie a un’ottima volee di rovescio. 30-15 Straordinaria stop volley di dritto giocata dal. 15-15 Sbaglia il rovescio in uscita dal servizio. 15-0 Non rimane in campo il tentativo di difesa disull’accelerazione ...