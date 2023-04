LIVE Vavassori-Evans 3-6 0-0 | ATP Marrakech 2023 in DIRETTA | il britannico si aggiudica il primo set

(Di venerdì 7 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Risposta dicol rovescio che finisce sulla riga. 40-0 Gran palla corta giocata dacol rovescio, su cuinon può arrivare. 30-0 Ottimo il dritto inside-in dell’azzurro che costringe all’errore. 15-0 Il dritto diimpatta sul nastro e finisce in corridoio. 0-1 GAME! Ilchiude ilgioco del secondo parziale con un’ottima prima ad uscire. 40-0trova il punto grazie ad un’altra palla corta giocata alla perfezione. 30-0 Non rientra a sufficienza il rovescio inside-in dell’azzurro. 15-0 Serve and volley eseguito alla perfezione da. SECONDO SET 13.37 Il dato che condanna fin qui ...

...ha vinto la terza partita a livello di main draw nel circuito maggiore compreso quello ...SCORE ORDINE DI GIOCO SINGOLARE DOPPIO QUALIFICAZIONI 7 aprile 2023Se prima Andrea, all'età di 27 anni, aveva raggiunto a Marrakech i primi quarti di ... Al momento l' azzurra è infatti al n°170 delle classifiche(ha guadagnato 36 posizioni da inizio ...... soprattutto, un risultato che lo proietta al n°174 del ranking, momentaneamente suo best ranking . Primo set: Munar la spunta al tie - break La partita dicomincia in modo piuttosto ...

Andrea Vavassori non ha intenzione di fermarsi. Il giorno dopo la grande vittoria in rimona contro Jaume Munar, in cui ha salvato due match point, il 27enne torinese torna in campo nel "Grand Prix ...