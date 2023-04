LIVE Salernitana-Inter | le formazioni ufficiali | ancora Correa! Spazio ad Asllani e De Vrij

(Di venerdì 7 aprile 2023) Ultimo impegno prima dei quarti di finale di Champions League per l', che in campionato viene da quattro sconfitte nelle ultime cinque...

LIVE Alle 17 Salernitana-Inter, le formazioni ufficiali | La diretta La Gazzetta dello Sport

I nerazzurri sono attesi, in un orario alquanto insolito, da una trasferta che si preannuncia molto calda soprattutto dal punto di vista ambientale: si gioca infatti all’Arechi di Salerno, casa della ...Si apre la ventinovesima giornata del campionato di Serie A, quella che porterà alla Pasqua, con la sfida tra la Salernitana e l’Inter Dopo l’infuocata semifinale d’andata della Coppa Italia contro la ...