LIVE Salernitana-Inter 1-1 | Lautaro butta via l'occasione per chiuderla | Candreva punisce!

(Di venerdì 7 aprile 2023) Ultimo impegno prima dei quarti di finale di Champions League per l', che in campionato viene da quattro sconfitte nelle ultime cinque...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DreamTeamCB : Solo gli stupidi non avevano giocato live il pareggio della Salernitana - Yonadu92 : RT @fcin1908it: LIVE #SalernitanaInter 1-1 (89'): GOL SALERNITANA Candreva sbaglia il cross e il pallone si infila sotto l'incrocio. Incre… - v1bes23 : Poco fa faccio a @Lapapppppa giochiamo X live della Salernitana. Ho poteri paranormali basta, vedo cose che nessuno vede… - fcin1908it : LIVE #SalernitanaInter 1-1 (89'): GOL SALERNITANA Candreva sbaglia il cross e il pallone si infila sotto l'incroci… - Bustamante8773 : ??Live Stream Salernitana vs Inter ??Live Link???? -

... i nerazzurri di Simone Inzaghi fanno visita oggi (venerdì 7 aprile, ore 17) alladi Paulo Sousa nel primo match della 29ª giornata di Serie A. Di seguito la diretta del match ...CLASSIFICA SERIE A: Napoli 71 punti; Lazio 55; Milan 51; Inter e Roma 50; Atalanta 48; Juventus* 44; Bologna e Fiorentina 40; Torino e Udinese 38; Sassuolo 37; Monza 34; Empoli 31;28; ...Il match valido per la 29esima giornata di Serie A tra- Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio Arechi,- Inter si affrontano nel match valido per la 29esima giornata di Serie ...

Salernitana - Inter 1-1: Cronaca in diretta Live Virgilio Sport

3' Salernitana in completo classico con maglia granata e pantoloncini neri, Inter in tenuta interamente bianca 16.55 Assenze da un parte e dall'altra: per Sousa fuori Fazio, Mazzocchi, Maggiore e Crni ...Nell'anticipo del venerdì, valido per la 29esima giornata del campionato di Serie A, l'Inter affronta la Salernitana in trasferta, consapevole che è essenziale vincere per rimanere attaccati ai primi ...