LIVE Salernitana-Inter 0-1 | paratona di Ochoa su Lukaku

(Di venerdì 7 aprile 2023) Ultimo impegno prima dei quarti di finale di Champions League per l', che in campionato viene da quattro sconfitte nelle ultime cinque...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : LIVE Salernitana-Inter, le formazioni ufficiali - infoitsport : LIVE. Salernitana-Inter, ecco le distinte: sorpresa Bronn, fuori Dia - infoitsport : Salernitana-Inter, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - infoitsport : LIVE - Salernitana-Inter, le ufficiali: finalmente Asllani dal primo minuto - VickyLe17279017 : ??Live Stream Salernitana vs Inter ??Live Link???? -

... i nerazzurri di Simone Inzaghi fanno visita oggi (venerdì 7 aprile, ore 17) alladi Paulo Sousa nel primo match della 29ª giornata di Serie A. Di seguito la diretta del match ...CLASSIFICA SERIE A: Napoli 71 punti; Lazio 55; Milan 51; Inter e Roma 50; Atalanta 48; Juventus* 44; Bologna e Fiorentina 40; Torino e Udinese 38; Sassuolo 37; Monza 34; Empoli 31;28; ...Il match valido per la 29esima giornata di Serie A tra- Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio Arechi,- Inter si affrontano nel match valido per la 29esima giornata di Serie ...

Diretta Salernitana-Inter 0-1: LIVE Correa va vicino al raddoppio! Corriere dello Sport

Buon pomeriggio e benvenuti allo Stadio Arechi di Salerno da Roberto Sarrocco e da tutta la redazione di TS. Tra poco in campo Salernitana e Inter per l'anticipo della ventinovesima giornata di Serie ...40' - Ottima chiusura di Gosens su Candreva, corner Salernitana. 39' - Asllani imbecca Acerbi che non impatta bene col pallone, mandando fuori. 19' - Dopo le folate nerazzurre, ora è la Salernitana ...