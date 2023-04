LIVE Salernitana-Inter 0-1: Gosens su assist di Lukaku, che poi va vicino al raddoppio due volte (Di venerdì 7 aprile 2023) Ultimo impegno prima dei quarti di finale di Champions League per l'Inter, che in campionato viene da quattro sconfitte nelle ultime cinque... Leggi su calciomercato (Di venerdì 7 aprile 2023) Ultimo impegno prima dei quarti di finale di Champions League per l', che in campionato viene da quattro sconfitte nelle ultime cinque...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... streamLive24x7 : Salernitana-Inter in diretta streaming Salernitana-Inter in diretta Salernitana-Inter di Milano in diretta Salernit… - CantorOlen96062 : ??Live Stream Salernitana vs Inter ??Live Link???? - sportli26181512 : Diretta #Salernitana-#Inter 0-1: LIVE Gosens porta avanti gli ospiti!: Commenti esclusivi, momenti salienti, moviol… - tuttointer24 : Salernitana-Inter 0-1, la sblocca Gosens: segui la Serie A in Diretta LIVE ???? #Inter #Inzaghi #SerieA #Amala - CantorOlen96062 : ??Live Stream Salernitana vs Inter ??Live Link???? -