(Di venerdì 7 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma del match –La presentazione della sfida Buongiorno a tutti i lettori e le lettrici di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alladi, trentatreesima giornata dell’di! I meneghini vogliono salutare il pubblico del Forum con una vittoria prima di chiudere la stagione europea la settimana prossima nel derby italiano contro la Virtus Bologna (match in programma giovedì 13 aprile alla Segafredo Arena, con inizio alle ore 20:30). 14-18 è il record dei milanesi fin qui, con il sogno playoff sfumato soltanto la settimana scorso dopo la doppia sconfitta esterna contro Efes Istanbul e Maccabi Tel Aviv. Coach Messina si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JaruskaS : RT @RCfansItalia: @russellcrowe parte a maggio il suo tour australiano di concerti live con #IndoorGardenParty - RCfansItalia : @russellcrowe parte a maggio il suo tour australiano di concerti live con #IndoorGardenParty - PianetaBasketIT : ?? VENEZIA VINCE A MILANO Colpo della Reyer Venezia che al Forum supera l'Olimpia Milano. Grande prova di Amedeo Tes… - infoitsport : LIVE EL - L'Olimpia Milano sconfitta a Tel Aviv dal Maccabi - infoitsport : LIVE EL - L'Olimpia Milano sconfitta a Tel Aviv dal Maccabi -

...giornata del campionato di basket di Serie A 2022/2023 e aggancia momentaneamente l'Milano ... TORTONA - BRINDISI 81 - 77 (22 - 17, 17 - 22, 25 - 13, 17 - 25) RIVIVI ILDEL MATCH A ...de Deportes pareggiano senza reti, stesso punteggio in Paraguay tra Tacuary e Nacional Asuncion mentre il Guarani passa 1 - 0 in casa dell'Asuncion. In Liga MX registriamo il 2 - 0 del Puebla ......1 aprile nel Parco Divertimenti del Cinema e della Tv di Roma arriva il nuovo Stunt Show... La volle papa Innocenzo X e la destinò al nipote Camillo e alla moglie,Aldobrandini, la quale a ...

LIVE Olimpia Milano-Barcellona, Eurolega basket 2023 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale OA Sport

Ultima sfida casalinga in Eurolega per l’Olimpia Milano. I meneghini ospitano oggi venerdì 7 Aprile il Barcellona (inizio del match alle ore 20:30) nella trentatreesima giornata della regular season 2 ...L’Olimpia non ha interessi di classifica ma ha vinto otto delle ultime 11 partite di EuroLeague incluse le ultime sei giocate in casa e ovviamente ci terrebbe a chiudere la sua stagione europea nel ...