LIVE Olimpia Milano-Barcellona 84-76 | Eurolega basket 2023 in DIRETTA | i meneghini salutano il Forum con una vittoria prestigiosa! Napier e Melli protagonisti

Leggi su oasport

(Di venerdì 7 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:30 Termina qui la nostraper questa sera. Grazie a tutti voi, amiche ed amici di OA Sport, per averci seguito. Buon proseguimento ed un saluto sportivo! 22:25 Quindicesimo sigillo stagionale per i Campioni d’Italia, che piegano la resistenza di unche non riesce ad approfittare del ko dell’Olympiacos ed interrompe la striscia positiva a quattro successi. 18 punti per Shabazze 12 di Billy Baron, con 11 punti per Capitane 10 equamente divisi tra Kyle Hines e Giampaolo Ricci. Per i blaugrana, invece, 17 punti di Kyle Kuric e 12 di Laprovittola e Tobey. Finisce qui: l’si congeda con unadal pubblico del ...