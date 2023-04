LIVE Olimpia Milano-Barcellona 58-48 | Eurolega basket 2023 in DIRETTA | Campioni d’Italia a +10 ed in controllo | blaugrana in difficoltà

Leggi su oasport

(Di venerdì 7 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA61-50 KEEEVIN PAAANGOOOSSS!! BOMBAAAAAA, TIME-OUT. 58-50 Schiacciata perfetta di Mike Tobey su assist di Vesely: gli ospiti tornano sotto la doppia cifra di svantaggio! Inizia l’ultimo quarto al Forum di Assago! Va in archivio anche il terzo quarto: dopo 30? l’conduce agevolmente per 58-48! 58-48 PIPPOOO RICCIIII! LA TRIPLA DEL +10. 55-48 1/2 per Jokubaitis a cronometro fermo! 55-47 Ancora Davies da due: reazione meneghina! 53-47 Mirotic prova ad accorciare per i! 53-45 2/2 per Brandon Davies in lunetta: +8! STOPPATA DI HINES SU HIGGINS! 51-45 Virata perfetta di Kyle Hines: +6e doppia cifra (10 punti) per l’ex centro del CSKA Mosca! 49-45 Ancora l’americano ...