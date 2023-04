LIVE Olimpia Milano-Barcellona 18-21 | Eurolega basket 2023 in DIRETTA | blaugrana davanti | i meneghini rimangono in scia

(Di venerdì 7 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAS chiude il primo quarto: ilconduce per 18-21, conche rimane in! 18-21 Virata perfetta di Kyle Hines: l’non molla! 16-21 Vesely dal pitturato riporta il Barça a +5! 16-19 Voigtmann alza la parabola: -3! 14-19 Giocata d’orgoglio di Kyle Hines: reazione meneghina a meno di tre minuti dalla prima sirena! 12-19 Kuric è perfetto dall’arco: tripla e +7, con un parziale aperto di 8-0! 12-16 Piazzato di Jan Vesely: gli ospiti provano a prendere un piccolo margine! Time-out di Ettore Messina. 12-14 Bomba di Nikola Mirotic: inon ci stanno e tornano a +2! 12-11 Catch and shoot di Voigtmann:rimette la freccia! 10-11 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Diretta Olimpia Milano-Pesaro: dove vederla in tv e live streaming - infoitsport : LIVE Olimpia Milano-Barcellona, Eurolega basket 2023 in DIRETTA - JaruskaS : RT @RCfansItalia: @russellcrowe parte a maggio il suo tour australiano di concerti live con #IndoorGardenParty - RCfansItalia : @russellcrowe parte a maggio il suo tour australiano di concerti live con #IndoorGardenParty - PianetaBasketIT : ?? VENEZIA VINCE A MILANO Colpo della Reyer Venezia che al Forum supera l'Olimpia Milano. Grande prova di Amedeo Tes… -

(Uru) - Corinthians (Bra) 0 - 3 (Finale) Melgar (Per) -Asuncion (Par) 1 - 1 (Finale) Monagas (Ven) - Boca Juniors (Arg) 0 - 0 (Finale) SUD AMERICA COPA SUDAMERICANA - FASE A GIRONI Huracan (...Partite in Direttadel giorno su Calciomagazine SERIE A 17.00 Salernitana - Inter 19.00 Lecce -... (Uru) - Corinthians (Bra) 00:00 Melgar (Per) -Asuncion (Par) 02:00 Monagas (Ven) - Boca ......giornata del campionato di basket di Serie A 2022/2023 e aggancia momentaneamente l'Milano ... TORTONA - BRINDISI 81 - 77 (22 - 17, 17 - 22, 25 - 13, 17 - 25) RIVIVI ILDEL MATCH A ...

Olimpia Milano-Barcellona in Eurolega: dove vedere la partita in tv e streaming Sky Sport

1° quarto - Tripla di Melli con 8'50". Tripla di Laprovittola dopo quasi 1', chiuso con un libero di Napier. Due extra possessi del bBarcelona finiscono con la tripla di Kuric per una sequenza di ...(RealOlimpiaMilano) Sarunas Jasikevicius, coach del Barcellona, presenta così il match di questa sera con Olimpia Milano: «Non importa come sia messa Milano in classifica, loro sicuramente stanno ...