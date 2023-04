LIVE Musetti-Muller, ATP Marrakech 2023 in DIRETTA: tra pochi minuti tocca all’azzurro (Di venerdì 7 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.01 Per Alexander Muller quella di oggi sarà la terza partita in Marocco, dopo aver vinto al primo turno il derby contro Richard Gasquet e al secondo turno la sfida con un altro italiano Francesco Passaro. Il transalpino ha vinto entrambe le partite con il punteggio di 6-4, 6-4. 16.58 Nella giornata di ieri Musetti ha fatto il proprio debutto a Marrakech ottenendo la vittoria per 6-2, 6-3 su Hugo Gaston, interrompendo così una striscia di cinque sconfitte consecutive. 16.55 Roberto Carballes Baena batte Tallon Griekspoor per 6-3, 2-6, 6-2 e vola in semifinale. Sul Centrale di Marrakech ora è il momento della sfida tra Lorenzo Musetti ed Alexander Muller. 16.11 Tallon Griekspoor vince il secondo set per 6-2 e ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.01 Per Alexanderquella di oggi sarà la terza partita in Marocco, dopo aver vinto al primo turno il derby contro Richard Gasquet e al secondo turno la sfida con un altro italiano Francesco Passaro. Il transalpino ha vinto entrambe le partite con il punteggio di 6-4, 6-4. 16.58 Nella giornata di ieriha fatto il proprio debutto aottenendo la vittoria per 6-2, 6-3 su Hugo Gaston, interrompendo così una striscia di cinque sconfitte consecutive. 16.55 Roberto Carballes Baena batte Tallon Griekspoor per 6-3, 2-6, 6-2 e vola in semifinale. Sul Centrale diora è il momento della sfida tra Lorenzoed Alexander. 16.11 Tallon Griekspoor vince il secondo set per 6-2 e ...

