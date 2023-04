LIVE Musetti-Muller, ATP Marrakech 2023 in DIRETTA: l’azzurro a caccia della semifinale nel pomeriggio (Di venerdì 7 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Musetti-Muller, incontro dei quarti di finale dell’ATP 250 di Marrakech 2023. Il tennista carrarino in Marocco insegue la prima semifinale della stagione contro il tennista francese, vittorioso nella giornata di ieri contro l’azzurro Francesco Passaro con un doppio 6-4. Con il successo per 6-2, 6-3 sul transalpino Hugo Gaston, Musetti è tornato alla vittoria dopo 5 sconfitte consecutive tra la terra rossa sudamericana ed il cemento statunitense. La testa di serie numero 1 in Marocco non ha attraversato un ottimo inizio di stagione, nonostante sia entrato per la ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale di, incontro dei quarti di finale dell’ATP 250 di. Il tennista carrarino in Marocco insegue la primastagione contro il tennista francese, vittorioso nella giornata di ieri controFrancesco Passaro con un doppio 6-4. Con il successo per 6-2, 6-3 sul transalpino Hugo Gaston,è tornato alla vittoria dopo 5 sconfitte consecutive tra la terra rossa sudamericana ed il cemento statunitense. La testa di serie numero 1 in Marocco non ha attraversato un ottimo inizio di stagione, nonostante sia entrato per la ...

