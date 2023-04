LIVE Musetti-Muller, 3-6, 6-1, 4-6 ATP Marrakech 2023 in DIRETTA: l’italiano si spegne sul più bello. Il francese vola in semifinale (Di venerdì 7 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.10 Partita a due facce per Musetti, che dopo un brutto inizio in cui è stato molto passivo e succube dell’avversario sembrava esser riuscito a ribaltare l’incontro. Sul più bello però l’italiano si è spento, tornando in balia del francese che ne ha approfittato. 6-4 Game, set e match Muller: il francese ha la meglio di Musetti con il punteggio di 6-3, 1-6, 6-4 e vola in semifinale nel 250 di Marrakech 30-40 Funziona bene lo schema servizio-dritto per l’italiano. 15-40 Viene avanti Musetti, che chiude con un complicato smash in salto. 0-40 Termina sul nastro il dritto dell’italiano. 3 match ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.10 Partita a due facce per, che dopo un brutto inizio in cui è stato molto passivo e succube dell’avversario sembrava esser riuscito a ribaltare l’incontro. Sul piùperòsi è spento, tornando in balia delche ne ha approfittato. 6-4 Game, set e match: ilha la meglio dicon il punteggio di 6-3, 1-6, 6-4 einnel 250 di30-40 Funziona bene lo schema servizio-dritto per. 15-40 Viene avanti, che chiude con un complicato smash in salto. 0-40 Termina sul nastro il dritto del. 3 match ...

