LIVE Lecce-Napoli 1-1 | Di Francesco gol!

(Di venerdì 7 aprile 2023) Ildi Luciano Spalletti torna in campo, dopo la pesante sconfitta interna contro il Milan e cinque giorni di polemiche per quanto accaduto...

- Napoli, formazioni ufficiali e dove vederla in TVIn programma alle 19,- Napoli sarà visibile su 'DAZN'. Gli abbonati a 'Sky' e 'DAZN' potranno vederla anche sul canale 214 del decoder ...Avversari nelle prove generali i toscani di Zanetti, che nell'ultimo turno hanno battuto ildopo 8 giornate senza vittorie (5 sconfitte, 3 pareggi). STATISTICHE - Il Milan ha vinto le ultime ...Il match valido per la 29esima giornata di Serie A tra- Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Via del Mare,- Napoli si affrontano nel match valido per la 29esima giornata di Serie ...

Lecce-Napoli, il risultato in diretta LIVE Sky Sport

Il suo cross è preciso per la testa di Di Lorenzo, che insacca per lo 0-1! 9' Pericolosa azione del Lecce che punta sulle ripartenze. Maleh calcia con un tiro insidioso e Meret è bravo ad alzare sopra ...47' - Nessun cambio all'intervallo: in campo gli stessi ventidue del primo tempo. 9' - MALEH! Bella azione del Lecce da destra verso sinistra. L'ex Fiorentina riceve al limite e calcia, Meret con un ...