LIVE Lecce-Napoli 0-0 (Di venerdì 7 aprile 2023) Il Napoli di Luciano Spalletti torna in campo, dopo la pesante sconfitta interna contro il Milan e cinque giorni di polemiche per quanto accaduto...

DIRETTA Serie A, Salernitana - Inter 1 - 1: pareggio dei granata! LIVE
Napoli 71 punti; Lazio 55; Milan 51; Inter e Roma 50; Atalanta 48; Juventus* 44; Bologna e Fiorentina 40; Torino e Udinese 38; Sassuolo 37; Monza 34; Empoli 31; Salernitana 28; Lecce 27; Spezia 25;

Serie A, Salernitana - Inter 0 - 1: LIVE
Sono tre le sfide di questo venerdì di campionato di Serie A. Si inizia, alle 17, con Salernitana - Inter. Poi alle 19 Lecce - Napoli e alle 21 Milan - Empoli ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ).

Salernitana - Inter, le formazioni ufficiali
SALERNITANA (3 - 4 - 2 - 1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Bronn, ...

Lecce - Napoli live
Dall'altra parte della barricata, il Napoli trova il Lecce di Marco Baroni, sedicesimo in classifica con 27 punti e reduce da cinque sconfitte di fila, senza mai segnare un gol. I salentini, che ...

Diretta Lecce-Napoli: ora LIVE la partita di oggi

LIVE - Lecce-Napoli 0-0: inizia la partita
18:57 - Squadre in campo.
18:56 - Marco Baroni, allenatore del Lecce, prima del match contro il Napoli è intervenuto al microfono di Dazn: "Abbiamo ragionato nella misura in cui dobbiamo dare delle ...

Le probabili formazioni di Lecce-Napoli: confermato Raspadori al posto di Osimhen
Di seguito le ultime dai campi su Lecce-Napoli, raccolte dagli inviati di TMW: Lecce-Napoli - Venerdì 7 aprile, ore 19.00, stadio Via del Mare.